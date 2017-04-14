Баскетболистки курского "Динамо" вышли в финал Евролиги

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб "Динамо" (Курск) в овертайме обыграл чешскую "Прагу" со счетом 87:80 в полуфинале женской Евролиги. "Финал четырех" турнира проходит в Екатеринбурге.
Самой результативной в составе чешского клуба стала Кэндис Дюпри, которая набрала 39 очков и сделала 13 подборов. У "Динамо" 28 очков на счету Энджел Маккоутри.
В финале "Динамо" встретится с турецким "Фенербахче", "Прага" сыграет в матче за третье место с хозяйками турнира - баскетболистками УГМК. Игры пройдут 16 апреля.
"Финал четырех" женской Евролиги проходит в России шестой раз. Трижды соревнования принимал Екатеринбург. Действующим победителем турнира является УГМК.