Магнус Карлсен стартует на шахматном супертурнире в Германии

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Шахматный супертурнир Grenke Chess Classic стартует в субботу в германском Карлсруэ. Среди восьми участников турнира - чемпион мира Магнус Карлсен, который победил здесь два года назад.

Шахматный турнир пройдет сразу в двух германских городах - в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в Баден-Бадене. Помимо Карлсена, в супертурнире выступят два шахматиста с рейтингом выше 2800 пунктов - Фабиано Каруана из США и француз Максим Вашье-Ляграв, а также опытный армянский гроссмейстер Левон Аронян, Аркадий Найдич из Азербайджана, китаянка Хоу Ифань и два местных шахматиста - Маттиас Блюбаум и Георг Майер.

Турнир пройдет с классическим контролем времени - по 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и еще 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с первого. Первые три тура в "Шварцвальдхалле" Карлсруэ будут сыграны 15-17 апреля, в Баден-Бадене в кампусе академии EurAka состоятся партии 19-22 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места будет назначен тай-брейк.

Первый шахматный супертурнир, который организует специализирующаяся на высоких технологиях компания Grenke, прошел в Баден-Бадене в 2013 году, завершившись победой тогдашнего чемпиона мира индийца Вишванатана Ананда. На следующий год был проведен турнир с участием большей частью шахматистов из Германии, а победил еще представлявший эту страну Аркадий Найдич. В 2015 году организаторы вновь пригласили сильный состав участников во главе с чемпионом мира Карлсеном, который и опередил всех конкурентов, в том числе на тай-брейке Найдича.

В 2016 году в Карлсруэ состоялся шахматный фестиваль с открытыми турнирами различных категорий, сильнейший из которых выиграл немец Маттиас Блюбаум, в нынешнем году получивший право сразиться с элитой мировых шахмат.