Сорокин займет место в воротах сборной России по хоккею в матче Евровызова с французами

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Вратарь Илья Сорокин займет место в воротах олимпийской сборной России по хоккею во втором матче Евровызова против команды Франции. Встреча пройдет в Челябинске.

Запасным голкипером будет Эмиль Гарипов.

Состав команды по пятеркам выглядит следующим образом:

Андрей Миронов - Михаил Науменков, Иван Телегин - Сергей Андронов - Степан Санников;

Захар Арзамасцев - Игорь Ожиганов, Максим Мамин - Андрей Светлаков - Валерий Ничушкин;

Богдан Киселевич - Владислав Гавриков, Сергей Шумаков - Максим Шалунов - Степан Санников;

Ярослав Дыбленко - Артем Блажиевский, Анатолий Голышев/ Павел Красковский - Владимир Ткачев - Егор Коршков.

Матч команд России и Франции начнется в 12:00 мск.