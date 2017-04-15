Россиянка Шмелева стала первой в гите на ЧМ по велоспорту на треке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Шмелева заняла первое место в гите на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.

Спортсменка показала результат 33,282 секунды. Второе место заняла немка Мириам Вельте (+0,100), третьей стала еще одна представительница России Анастасия Войнова (+0,172). Ранее Войнова и Шмелева стали чемпионками мира в командном спринте.

Соревнования завершатся 16 апреля.