Россиянка Шмелева стала первой в гите на ЧМ по велоспорту на треке

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МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Шмелева заняла первое место в гите на чемпионате мира по велоспорту на треке, который проходит в Гонконге.
Спортсменка показала результат 33,282 секунды. Второе место заняла немка Мириам Вельте (+0,100), третьей стала еще одна представительница России Анастасия Войнова (+0,172). Ранее Войнова и Шмелева стали чемпионками мира в командном спринте.
Соревнования завершатся 16 апреля.