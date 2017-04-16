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СМИ: "Трабзонспор" возобновил попытки подписать контракт с игроком "Спартака" Таски

Спорт
16 апреля, 10:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, апреля. /ТАСС
Таски выступает за "Спартак" с лета 2013 года
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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Агент защитника российского футбольного клуба "Спартак" Сердара Таски ведет переговоры с турецким "Трабзонспором" о переходе игрока. Об этом сообщает портал Аspor.com.

Ранее СМИ сообщали, что 29-летний игрок подпишет контракт с турецкой командой в зимнее трансферное окно. Соглашение Таски с московским клубом рассчитано до 30 июня. Футболист в беседе с ТАСС говорил о том, что планирует провести переговоры о новом контракте с красно-белыми.

Таски выступает за "Спартак" с лета 2013 года, вторую часть сезона-2015/16 он провел на правах аренды в немецкой "Баварии". В чемпионате России - 2016/17 он сыграл 12 матчей.

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