СМИ: "Трабзонспор" возобновил попытки подписать контракт с игроком "Спартака" Таски

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Агент защитника российского футбольного клуба "Спартак" Сердара Таски ведет переговоры с турецким "Трабзонспором" о переходе игрока. Об этом сообщает портал Аspor.com.

Ранее СМИ сообщали, что 29-летний игрок подпишет контракт с турецкой командой в зимнее трансферное окно. Соглашение Таски с московским клубом рассчитано до 30 июня. Футболист в беседе с ТАСС говорил о том, что планирует провести переговоры о новом контракте с красно-белыми.

Таски выступает за "Спартак" с лета 2013 года, вторую часть сезона-2015/16 он провел на правах аренды в немецкой "Баварии". В чемпионате России - 2016/17 он сыграл 12 матчей.