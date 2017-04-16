Гол Фирмино принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" в чемпионате Англии

Мутко: КХЛ нужно сделать правильные выводы из завершившегося сезонаСпорт 16 апреля, 18:05
Буре: СКА был мощнее "Металлурга" и закономерно выиграл Кубок ГагаринаСпорт 16 апреля, 17:58
Голкипер "Металлурга" Кошечкин признан самым ценным игроком плей-офф КХЛСпорт 16 апреля, 17:48
ХК СКА во второй раз стал обладателем Кубка ГагаринаСпорт 16 апреля, 17:39
Гол Фирмино принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" в чемпионате АнглииСпорт 16 апреля, 17:35
Кучеров прилетит в Москву для подготовки к чемпионату мира по хоккею 24 апреляСпорт 16 апреля, 17:06
Франсуа Фийон намерен препятствовать конфронтации Запада с РоссиейМеждународная панорама 16 апреля, 16:54
"Урал" обыграл "Томь" в матче чемпионата РоссииСпорт 16 апреля, 16:53
Дебютный бой боксера Алояна в профессионалах перенесен на майСпорт 16 апреля, 16:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Ливерпуль" победил "Вест Бромвич" со счетом 1:0 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.
Гол на 45-й минуте забил Роберто Фирмино.
"Ливерпуль" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до семи матчей. "Вест Бромвич" потерпел третье поражение кряду.
В турнирной таблице чемпионата Англии мерсисайдцы занимают третье место с 66 очками, "Вест Бромвич" с 44 очками идет восьмым.
В следующем матче "Ливерпуль" 23 апреля примет "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич" 29 апреля сыграет на своем поле с "Лестером".