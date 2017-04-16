Гол Фирмино принес "Ливерпулю" победу над "Вест Бромвичем" в чемпионате Англии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. "Ливерпуль" победил "Вест Бромвич" со счетом 1:0 в гостевом матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу.

Гол на 45-й минуте забил Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" продлил свою беспроигрышную серию в чемпионате Англии до семи матчей. "Вест Бромвич" потерпел третье поражение кряду.

В турнирной таблице чемпионата Англии мерсисайдцы занимают третье место с 66 очками, "Вест Бромвич" с 44 очками идет восьмым.

В следующем матче "Ливерпуль" 23 апреля примет "Кристал Пэлас", "Вест Бромвич" 29 апреля сыграет на своем поле с "Лестером".