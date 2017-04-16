Карлсен сыграл вничью с Ароняном на шахматном супертурнире в Германии

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении во втором туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.

В других партиях Фабиано Каруана из США обыграл Аркадия Найдича из Азербайджана, немец Георг Майер проиграл китаянке Хоу Ифань, а француз Максим Вашье-Лаграв оказался сильнее немца Маттиаса Блюбаума.

После двух туров турнирную таблицу возглавляет Хоу Ифань (2 очка), далее идут Аронян, Карлсен, Найдич, Каруана, Вашье-Лаграв (по 1), Майер, Блюбаум (по 0,5).

Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах - в Карлсруэ состоятся три первых тура, еще четыре будут сыграны в Баден-Бадене. Первые три тура в "Шварцвальдхалле" Карлсруэ проходят 15-17 апреля, в Баден-Бадене в кампусе академии EurAka состоятся партии 19-22 апреля. В случае равенства очков при дележе первого места будет назначен тай- брейк.