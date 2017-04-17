"Голден Стэйт" победил "Портленд" в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Голден Стэйт" выиграл на своей площадке у "Портленда" в первом матче 1/8 финала плей- офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 121:109.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник гостей Си Джей Макколлум, набравший 41 очко. В составе хозяев больше всех очков на счету форварда Кевина Дюранта (32).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Голден Стэйт".

Вторая игра между командами пройдет также на площадке "Уорриорз" в ночь на четверг.