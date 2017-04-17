Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Голден Стэйт" победил "Портленд" в первом матче стартового раунда плей-офф НБА

Спорт
17 апреля, 1:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 121:109
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Голден Стэйт" выиграл на своей площадке у "Портленда" в первом матче 1/8 финала плей- офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счетом 121:109.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник гостей Си Джей Макколлум, набравший 41 очко. В составе хозяев больше всех очков на счету форварда Кевина Дюранта (32).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Голден Стэйт".

Вторая игра между командами пройдет также на площадке "Уорриорз" в ночь на четверг.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
2
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Москве
3
В центре Москвы Maserati врезался в столб и загорелся
4
В центре Москвы горит офисное здание
5
Boeing 737 выкатился за пределы рулежной дорожки во Внукове
6
Помощник Трампа считает, что настало время для жестких переговоров с РФ по Сирии
7
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
Темы дня
Загрузка...
Реклама