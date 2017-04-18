Финал юниорского ЧМ-2018 по хоккею пройдет в Магнитогорске

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МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Магнитогорск примет финал чемпионата мира 2018 года по хоккею среди юниоров (игроки до 18 лет). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области.
"Финал турнира примет Магнитогорск", - сообщили в пресс-службе.
Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Магнитогорске и Челябинске с 19 по 29 апреля 2018 года. Решение о проведении турнира в России было принято на конгрессе Международной федерации хоккея в мае 2014 года.
Ранее российские города принимали юниорские мировые первенства трижды: в 2003 году турнир прошел в Ярославле, в 2008-м - в Казани, в 2013-м - в Сочи. На домашних соревнованиях россияне завоевали серебро (2008) и бронзу (2003). В Сочи сборная России стала четвертой.
Арена "Металлург" в Магнитогорске является домашней ареной одноименного клуба, который становился чемпионом России в 1999, 2001, 2007, 2014 и 2016 годах. В текущем сезоне "Металлург" дошел до финала плей-офф Континетальной хоккейной лиги.