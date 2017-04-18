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Вестерлунд: "Салават Юлаев" будет играть в агрессивный хоккей

Спорт
18 апреля, 15:06 UTC+3 УФА /Корр. ТАСС, Наиль Шахвалиев
Новый тренер уфимского клуба рассказал, что ему придется выучить некоторые хоккейные термины на русском языке
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Эркка Вестерлунд

Эркка Вестерлунд

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд намерен прививать команде агрессивный стиль игры, специалист также готов выучить некоторые хоккейные термины на русском языке. Об этом финский тренер рассказал журналистам.

"Салават Юлаев" занял шестое место в прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата Восточной конференции, однако вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв казанскому "Ак Барсу" со счетом 1-4 в серии. После этого главный тренер "Салавата" Игорь Захаркин был отправлен в отставку, и на его место пришел финский специалист.

"Я очень люблю активный хоккей, агрессивную игру. Прежде всего, хоккей - командный вид спорта. Нужно научиться играть как команда и всегда опережать соперника. Нам нужно научить игроков взаимодействию и в атаке, в и защите", - сказал он, добавив, что уже разработаны индивидуальные программы для физической подготовки игроков к сезону.

"Перед нами (тренерский составом - прим. ТАСС) стоит задача подбора игроков. Персоналу предстоит научиться работать в России, перестроиться. Но мы с радостью готовы делать это в Уфе", - добавил тренер.

Вестерлунд, прилетевший в Уфу во вторник, посетил "Уфа- Арену" и Дворец спорта в столице Башкирии. "Оценили лед, раздевалки. Все на высшем уровне. Нам будет очень приятно работать, так как инфраструктура позволяет это делать", - поделился он.

Изучить русский язык

Вестерлунд рассказал, что ему "придется выучить некоторые хоккейные термины на русском" и готов для этого задействовать некоторых игроков и тренеров. "Русский язык, безусловно, сложный, но я хотел бы выучить пару слов. Однако язык хоккея понятен всем", - отметил специалист.

Он приводил юниорскую сборную Финляндии к победе на чемпионате мира в 1997 году. Он входил тренерский штаб сборной, которому удалось вывести команду в финал Кубка мира 2004 года. В качестве главного тренера первой команды завоевывал серебро Олимпийских игр в 2006 году и бронзу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Последним местом работы 60-летнего Вестерлунда был "Йокерит", который он возглавил в 2014 году после вступления финского клуба в КХЛ.

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