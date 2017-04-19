"Сан-Хосе" разгромил "Эдмонтон" и сравнял счет в стартовой серии плей-офф НХЛ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. "Сан-Хосе" на своей площадке крупно победил "Эдмонтон" в четвертом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:0 и стала самой крупной в истории "Сан-Хосе" в матчах Кубка Стэнли.

Шайбы забросили Джо Павелски (1-я, 37-я минуты), Логан Кутюр (12, 33), Патрик Марло (23), Маркус Соренсен (30) и Дэвид Шлемко (47).

Российский нападающий "Эдмонтона" Антон Слепышев сыграл в матче 11 минут 40 секунд, успев отметиться одним силовым приемом и заработать показатель полезности "-2".

"Сан-Хосе" в третий раз в своей истории забросил не менее семи шайб в одном матче плей-офф, но впервые одержал победу с разницей в семь шайб. В свою очередь, "Эдмонтон" потерпел самое крупное поражение в плей-офф в истории клуба, пропустив семь безответных шайб.

Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2. Пятая игра серии пройдет в ночь на пятницу в Эдмонтоне.