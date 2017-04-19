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Александр Старков вновь стал главным тренером сборной Латвии по футболу

Спорт
19 апреля, 13:25 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Бывший тренер сборной Мариан Пахарь заявил об отставке в конце марта после поражения команды в товарищеском матче с командой Грузии
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Александр Старков

Александр Старков

© EPA/VALDA KALNINA

РИГА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Александр Старков назначен главным тренером сборной Латвии по футболу. Такое решение было принято в среду на заседании Латвийской федерации футбола (ЛФФ).

"Это большая честь и ответственность. Я также считаю, что работу с национальной сборной должен продолжать отечественный специалист. В мире часто происходит так, что замена главного тренера происходит не потому, что предыдущий был плохим, а для того, чтобы сделать рестарт команды", - передает слова Старкова пресс-служба ЛФФ.

"Получив это предложение, после небольших раздумий я его принял. Считаю, что у меня достаточно знаний и опыта для этой работы. Уверен, что у нас с игроками все получится. Наша задача - сделать максимум во время каждой игры, чтобы бороться за победу и чтобы наши болельщики гордились нами", - отметил он.

Бывший главный тренер сборной Латвии Мариан Пахарь заявил об отставке в конце марта после поражения команды в товарищеском матче с командой Грузии.

Старков возглавлял сборную Латвии с 2001 по 2004 годы (за время его руководства латвийцы добились наивысшего успеха в своей истории, завоевав право принять участие в финальном турнире чемпионата Европы - 2004 в Португалии), а также с 2007 по 2013 год. В сборную Старков вернулся после того, как был уволен из московского "Спартака". Красно- белых он тренировал с 2004 по 2006 годы, завоевав с командой в 2005 году серебряные медали чемпионата России.

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