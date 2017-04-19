МВД намерен вычислять правонарушителей, приехавших на Кубок конфедераций, при въезде в РФ

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МВД намерен на въезде в Россию вычислять правонарушителей, приехавших на Кубок конфедераций 2017 года и чемпионат мира - 2018. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова.

"Международное сотрудничество многогранно. Можно говорить о пересечении границы. Всех это волнует - как поставить барьер еще на въезде. Мы хотим еще на въезде вычислять тех, кто в мире уже имеет "черную метку" о том, что пребывание этого человека на территории страны нежелательно", - сказала она.

"Эта тема проговаривается и прорабатывается. И Россия в настоящее время в ходе подготовки к проведению Кубка конфедераций и чемпионата мира. Мы особенно озабочены тем, чтобы в рядах болельщиков к нам не приехали те, кто без симпатии относится к России", - отметила Кириллова.

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