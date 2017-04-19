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Мутко: проблема ФИФА с поиском спонсоров связана с имиджевыми потерями

Спорт
19 апреля, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
По словам вице-премьера, УЕФА таких проблем со спонсорами не испытывает
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Проблема Международной федерации футбола (ФИФА) с поиском спонсоров связана с имиджевыми потерями организации. Такое мнение высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что у организации возникли проблемы с поиском спонсоров для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"ФИФА сталкивается с проблемой поиска спонсоров не для чемпионата мира 2018 года, а в принципе. Это связано с тем, что была большая атака на ФИФА, их обвиняли в коррупции, они сами себя погубили, понесли колоссальные имиджевые потери. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) таких проблем (со спонсорами) не испытывает", - сказал Мутко.

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Bloomberg: ФИФА имеет проблемы с привлечением спонсоров перед ЧМ-2018

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