Мутко: проблема ФИФА с поиском спонсоров связана с имиджевыми потерями

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Проблема Международной федерации футбола (ФИФА) с поиском спонсоров связана с имиджевыми потерями организации. Такое мнение высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения британских СМИ о том, что у организации возникли проблемы с поиском спонсоров для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

"ФИФА сталкивается с проблемой поиска спонсоров не для чемпионата мира 2018 года, а в принципе. Это связано с тем, что была большая атака на ФИФА, их обвиняли в коррупции, они сами себя погубили, понесли колоссальные имиджевые потери. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) таких проблем (со спонсорами) не испытывает", - сказал Мутко.