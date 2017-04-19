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Свободная касса: в Москве открылся билетный центр Кубка конфедераций

Спорт
19 апреля, 19:05 UTC+3
Приобрести билеты на турнир теперь можно не только через сайт ФИФА
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ТАСС/Ruptly

Заключительный этап продаж билетов на Кубок конфедераций по футболу стартовал в среду. Тогда же в Москве по адресу: улица Житная, дом 4, открылся главный билетный центр турнира и был продемонстрирован дизайн билетов на матчи. Теперь желающие посмотреть турнир смогут приобрести билеты не только онлайн на сайте fifa.com/bilet, но и в кассах. ТАСС рассказывает о категориях билетов на матчи Кубка конфедераций и о том, как они продаются.

Билеты в "живой очереди"

Продажа билетов на Кубок конфедераций стартовала 8 ноября прошлого года, когда стало возможным забронировать и оплатить билеты на сайте ФИФА. За пять месяцев было реализовано более 210 тысяч билетов на матчи турнира, и темп продаж вызвал обеспокоенность вице-премьера РФ, главы оргкомитета "Россия-2018" Виталия Мутко.

Предполагается, что матчи турнира посетят порядка 700 тысяч болельщиков, или около 44 тысяч в среднем за игру. Это составляет примерную вместительность трех стадионов – столичной "Открытие-Арены", "Казань-Арены" и сочинского "Фишта". Главный стадион турнира "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена"), где состоятся матчи открытия и финал, может принять около 68 тысяч зрителей.

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Главный билетный центр Кубка конфедераций - 2017 открыт в Москве

Традиционно подавляющую часть зрителей на матчах Кубков конфедераций составляют болельщики из страны-организатора. На предстоящем в России турнире ожидается немалый наплыв любителей футбола из Чили, которые уже выкупили более семи тысяч билетов на матчи. При этом оплаченные до 5 апреля билеты их владельцы получат в мае – курьерской службой, забрать их в открывшихся билетных центрах будет невозможно. В билетных центра можно будет получить только билеты, приобретенные после 19 апреля.

Не исключено, этим и объясняется достаточная пассивность болельщиков, особенно российских, которым куда проще приобрести билеты в кассе и получить их на руки раньше, чем забронированные онлайн.

Билеты в порядке "живой очереди" вплоть до дня финала Кубка конфедераций, помимо московского центра, будут распространяться в специальных центрах Санкт-Петербурге (проспект Добролюбова, 20, строение 1А), Казани (Кремлевская набережная, 5) и Сочи - в Олимпийском парке.

Три ценовые категории для иностранцев и одна – для россиян

Билеты на Кубок конфедераций поделены на четыре категории. Самые дешевые билеты – на матчи групповых турниров и за третье место. Отдельно продаются более дорогие билеты на матч открытия между командами России и Новой Зеландии 17 июня на стадионе "Санкт-Петербург", полуфиналы и финал. Билеты трех категорий на групповые встречи и "бронзовую" игры стоят 135, 85 и 70 долларов, полуфиналы – 160, 125 и 85, матч открытия – 170, 120 и 85, финал – 245, 160 и 115 соответственно.

В четвертую категорию входят билеты только для граждан России, которые реализуются за рубли. Самые дешевые билеты на групповой раунд и матч за третье место стоят 960 рублей (порядка 17 долларов по нынешнему курсу), матч открытия и полуфиналы – 2240 рублей (40 долларов), финал - 2560 рублей (45 долларов). При этом многие российские болельщики наверняка захотят выкупить более дорогие валютные билеты, учитывая, что четвертая категория предполагает не самые удобные места в секторах за воротами.

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В среду в открытую продажу также поступили билеты особой категории лиц для болельщиков с ограниченными возможностями и маломобильных групп.

Если сравнивать с ценами на билеты на Кубок конфедерации 2013 года, который прошел в Бразилии, то они незначительно повысились. Четыре года назад самые дешевые билеты первой категории составляли 120 долларов, на финал - 220 долларов. Билеты четвертой категории для резидентов стоили соответственно 57 и 95 реалов (28 и 47 долларов), так что российские болельщики заплатят за футбол меньше, чем бразильцы.

В 2009 году болельщикам из ЮАР за матчи домашнего Кубка конфедераций предлагались билеты от 70 до 210 рэндов (от 8 до 23 долларов США).

ТАСС

Даты старта продаж билетов на ЧМ-2018 объявят после Кубка конфедераций

В 2018 году в России состоится еще более масштабное футбольное событие - чемпионат мира, матчи которого пройдут в 11 городах на 12 стадионах. К Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Сочи присоединятся Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Калининград, Волгоград, Екатеринбург и Саранск, а в столице матчи пройдут также на главной арене турнира в Лужниках. 

Даты начала продаж билетов на матчи чемпионата мира будут объявлены только после Кубка конфедераций. Уже сейчас здесь можно заказать VIP- пакеты гостеприимства - на все матчи на одном стадионе либо на все матчи российской сборной (самый дешевый стоит 850 долларов, самый дорогой – 2,8 млн долларов). 

Билеты на чемпионат мира также состоят из четырех категорий. Самый дешевый вход - на матчи группового раунда (210, 165 и 105 долларов), на встречи 1/8 финала билеты стоят 245, 185 и 115 долларов, 1/4 финала и игру за третье место – 365, 255 и 175 долларов, матч открытия – 550, 390 и 220 долларов, полуфиналы – 750, 480 и 285 долларов, финал – 1100, 710 и 455 долларов.

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Российским гражданам также предложена четвертая ценовая категория, где самые дешевые билеты на групповые матчи стоят 1280 рублей (по нынешнему курсу – 23 доллара США). На матчи 1/8 финала можно попасть за 2240 рублей, матч открытия - 3200 рублей, 1/4 финала и игру за третье место – 3808 рублей, полуфиналы – 4480 рублей, финал – 7040 рублей (около 125 долларов).

Четыре года назад в Бразилии самые дешевые билеты для резидентов этой страны составляли 60 реалов (около 25 долларов по тогдашнему курсу), однако существовали 50-процентные скидки для учащихся и граждан старше 60 лет. В билетной программе чемпионата мира-2018 отдельных билетов для пожилых и юных болельщиков пока не предполагается. Самые дешевые билеты первой категории в 2014 году стоили 175 долларов, самые дорогие на финал - 990 долларов, так что для иностранных болельщиков цены на билеты на предстоящем чемпионате мира выросли примерно на 15-20 процентов.

В 2010 году в ЮАР билеты первой категории стоили от 160 до 900 долларов, тогда как граждане африканской страны могли попасть на матчи групповой стадии за 20 долларов.

Турнир чемпионов

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Кубок конфедераций - один из главных турниров сборных команд в календаре Международной федерации футбола (ФИФА), который проводится за год до чемпионата мира в стране, организующей мировое первенство. В турнире принимают участие чемпионы мира и шести континентов, а также команда хозяев. В предстоящем Кубке конфедераций выступят сборные России, чемпионы мира из Германии, а также победители континентальных первенств - команды Португалии, Чили, Мексики, Австралии, Камеруна и Новой Зеландии.

Всего будут сыграны 16 матчей - 12 на групповой стадии, полуфиналы, матч за третье место и финал. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.

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ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
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