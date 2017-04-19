TMZ: американская теннисистка Серена Уильямс ждет ребенка

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Второй номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Серена Уильямс объявила, что ждет ребенка. Об этом сообщает телеканал TMZ.

В социальной сети Snapchat спортсменка сообщила, что находится на 20-й неделе беременности.

Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, 22-кратной чемпионкой турниров серии Большого шлема в одиночном разряде. Всего в ее активе 72 титула WTA.