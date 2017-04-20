Российская команда начинает борьбу за медали чемпионата Европы по дзюдо

ВАРШАВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по дзюдо стартует в четверг в польской столице. Российская команда в Варшаве будет представлена оптимальным составом, одной из задач на турнире станет просмотр молодежи в начале очередного олимпийского цикла.

В течение первых трех дней на чемпионате Европы будут разыграны награды в 14 олимпийских весовых категориях у мужчин и женщин, в заключительный день турнира 23 апреля состоятся командные соревнования. У мужчин в весовой категории до 60 кг выступит Роберт Мшвидобадзе; в 66 кг - Камал Хан-Магомедов, в 73 кг - Денис Ярцев и Муса Могушков; в 81 кг - Аслан Лаппинагов и Алан Хубецов; в 90 кг - Хусен Халмурзаев; в весовой категории 100 кг - Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев. Самыми титулованными в мужской сборной являются призеры чемпионатов мира Могушков и Денисов, чемпион Европы 2015 года Хан-Магомедов, зато пропустят чемпионат в Варшаве олимпийские чемпионы Рио-де-Жанейро Беслан Мудранов (60 кг) и Хасан Халмурзаев (81), который также является чемпионом Европы 2016 года.

Женскую сборную представят Ирина Долгова и Мария Персидская (48 кг), Алеся Кузнецова (52), Анастасия Конкина и Ирина Заблудина (57), Екатерина Валькова и Дарья Давыдова (63), Антонина Шмелева (78), Ксения Чибисова (свыше 78). Долгова и Валькова - призеры чемпионатов мира, Конкина и Давыдова побеждали на этапах "Гран-при".

В командном турнире выступят Анзаур Арданов и Абдула Абдулжалилов (66 кг), Уали Куржев (73), Денис Калинин (81), Михаил Игольников и Станислав Ретинский (90), Андрей Волков и Ренат Саидов (свыше 90), бронзовый призер Игр-2016 Наталья Кузютина и Юлия Казарина (Рыжова) (52), Дарья Межецкая и Наталия Голомидова (57), Камила Бадурова (63), Валентина Мальцева и Алена Прокопенко (70), Александра Бабинцева (свыше 70).

Золото чемпионата Европы принесет каждому спортсмену 700 рейтинговых очков, серебро - 490, бронза - 350. Соревнования пройдут в зале "Торвар-Арены" в столице Польши, ожидается участие дзюдоистов из 40 стран.

Отбор на чемпионат мира - на общих основаниях

Главным турниром сезона станет сентябрьский чемпионат мира в Будапеште. По словам главного тренера мужской сборной Хасанби Таова, участие в этом соревновании еще никто себе не обеспечил, в том числе и герои Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, которые должны проходить отбор наравне со всеми. Таов отметил, что в Варшаве на первом крупном турнире очередного олимпийского цикла выступит оптимальный на данный момент состав, где важной задачей станет посмотреть в деле молодежь - прежде всего Роберта Мшвидобадзе, Аслана Лаппинагова и Хусена Халмурзаева.

Первый чемпионат Европы прошел в 1951 году в Париже. Год назад европейское первенство состоялось в Казани, где сборная России завоевала шесть медалей, из которых одна - золотая, которую выиграл Хасан Халмурзаев. Пять золотых наград на счету самой титулованной сборной Европы из Франции.

В командных турнирах год назад в Казани мужская и женская сборные России завоевали серебро, уступив командам Грузии и Польши соответственно.