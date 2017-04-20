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Хоккеист Кулемин готов помочь сборной России на чемпионате мира

Спорт
20 апреля, 9:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Как рассказал ТАСС агент игрока Гари Гринстин, "Нью-Йорк Айлендерс" не будет возражать против игры Кулемина на ЧМ
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Николай Кулемин

Николай Кулемин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс" Николай Кулемин готов сыграть за сборную России на чемпионате мира. Об этом ТАСС рассказал агент игрока Гари Гринстин.

"Николай выразил желание сыграть за сборную на чемпионате мира. Если будет необходимо, то он готов. Он прошел медкомиссию, клуб его отпустит", - сказал Гринстин.

В минувшем сезоне 30-летний Кулемин провел за "Айлендерс" 72 матча, в которых набрал 23 очка (12 шайбы + 11 передач). В конце марта 30-летний форвард получил повреждение, в результате он пропустил две недели. По итогам регулярного чемпионата клуб из Нью-Йорка занял девятое место в Восточной конференции, не сумев пробиться в плей-офф.

Кулемин является двукратным чемпионом мира в составе сборной России (2012, 2014 гг.). Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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