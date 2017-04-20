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ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера Ярушкина

Спорт
20 апреля, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Также тренерский штаб покинули Виктор Игнатьев и Даниил Марков
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Алексей Ярушкин

Алексей Ярушкин

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Алексей Ярушкин покинул хоккейный клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в новый тренерский штаб команды не войдут помощники Ярушкина - Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Тренер вратарей Стефан Перссон продолжит работу в новом тренерском штабе.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не вышел в плей-офф.

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Источник: Потайчук и Костюченок станут помощниками Епанчинцева в ХК "Спартак"
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