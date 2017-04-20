ХК "Спартак" объявил об уходе и. о. главного тренера Ярушкина

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Алексей Ярушкин покинул хоккейный клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также в новый тренерский штаб команды не войдут помощники Ярушкина - Виктор Игнатьев и Даниил Марков. Тренер вратарей Стефан Перссон продолжит работу в новом тренерском штабе.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял 13-е место в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и не вышел в плей-офф.