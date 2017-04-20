Резервный пилот "Рено" Сироткин примет участие в пятничной практике Гран-при России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин примет участие в одной из пятничных практик Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом сообщила пресс-служба гоночной программы "СМП Рейсинг".

Ранее Сироткин принял участие в тестах обновленного болида "Рено" в Бахрейне (18-19 апреля).

Российский пилот отметил, что вернуться за руль после долгого перерыва оказалось легче, чем он ожидал. "Я давно не сидел в машине, почти полгода, думалось, что будет не так легко вернуться, как это оказалось на самом деле - все прошло гладко, - сказал 21-летний Сироткин. - Следующая точка старта - российская трасса в Сочи, где я проведу пятничную практику. Очень приятно и волнительно выступать дома, перед российскими болельщиками, я с нетерпением жду Гран-при России и приглашаю всех в Сочи".

Российский этап Гран-при "Формулы-1" пройдет в Сочи с 28 по 30 апреля.