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Каналы субхолдинга "ГПМ Матч" покажут все 64 игры предстоящего чемпионата мира по хоккею

Спорт
20 апреля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Если российская команда выйдет в плей-офф, ее игры в прямом эфире будет транслировать Первый канал
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Субхолдинг "ГПМ Матч" будет транслировать все 64 матча чемпионата мира по хоккею 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Матч ТВ".

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне (Германия) и Париже. Сборная России выступит в группе А в Кельне вместе с командами Швеции (встреча 5 мая), Италии (7), Германии (8), Дании (11), Словакии (13), Латвии (15) и США (16).

"Федеральный телеканал "Матч ТВ" покажет игры сборной России на групповом этапе с командами Дании, Латвии и Италии в прямом эфире, а все 64 матча турнира будут транслироваться на тематическом канале "Матч! Игра", также часть трансляций зрители смогут увидеть и на тематическом канале "Матч! Арена". Остальные встречи сборной на групповом этапе покажет Первый канал. Если российская команда выйдет в плей-офф, ее игры в прямом эфире будет транслировать Первый канал", - сообщили на "Матч ТВ".

В прошлом году Первый канал транслировал в прямом эфире четыре матча чемпионата мира с участием сборной страны: два на групповом этапе - с чехами и шведами, четвертьфинал с немцами и матч за третье место с командой США.

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