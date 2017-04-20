Тренер женской сборной России по биатлону определится до 25 апреля

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Тренер женской сборной России по биатлону будет определен до 25 апреля. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Александр Касперович.

"Есть предложения по женским тренерам. Думаю, что в самое ближайшее время состоится правление СБР (Союза биатлонистов России), где будет принято соответствующее решение. До 25 апреля все будет решено", - сказал Касперович.

"Я думаю, что Виталий Норицын будет продолжать работу в штабе женской сборной, Валерий Медведцев отказался", - добавил он.

Ранее стало известно, что Медведцев не будет работать со сборной России в следующем сезоне. Единственным старшим тренером команды остался Норицын.