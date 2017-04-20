Карлсен победил Майера на шахматном супертурнире в Германии

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен обыграл немца Георга Майера в пятом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.

В других партиях Левон Аронян из Армении обыграл Аркадия Найдича из Азербайджана. Американец Фабио Каруана разошелся миром с французом Максимом Вашье-Лагравом, а китаянка Хоу Ифань сыграла вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом.

После пяти туров турнирную таблицу возглавляет Аронян (4 очка), далее идут Карлсен, Хоу Ифань, Каруана (по 3), Найдич, Вашье-Лаграв (по 2,5), Майер и Блюбаум (по 1).

Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах - в Карлсруэ и Баден-Бадене. В случае равенства очков при определении первого места будет назначен тай-брейк.