Юношеская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) одержала победу в овертайме над командой Словакии со счетом 3:2 в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча состоялась в словацком городе Попрад.
В составе российской команды заброшенными шайбами отметились Иван Чехович (6-я и 42-я минуты) и Кирилл Слепец (69). У словаков отличились Адам Ружичка (31) и Милош Фарфак (35).
В полуфинале россияне сыграют с финнами, которые ранее оказались сильнее команды Чехии со счетом 6:5.
Полуфинальные матчи запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля.