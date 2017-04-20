Любушкину понравилось играть в паре с Проворовым в составе сборной России по хоккею

ФРИБУР /Швейцария/, 20 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник Илья Любушкин рассказал, что у него остались положительные впечатления от игры в паре с хоккеистом Иваном Проворовым на тренировке олимпийской сборной России по хоккею. Мнением он поделился с ТАСС.

Россияне провели тренировку в швейцарском Фрибуре перед матчем Евровызова, который пройдет в пятницу. Проворов, представляющий клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия", и Любушкин тренировались в одной паре.

"Он в порядке, провели совместные две тренировки, впечатления очень хорошие, мне нравится, как мы с ним взаимодействуем, - сказал Любушкин. - Посмотрим, как получится в игре. Судя по тренировке, будем играть в одной паре".

Матч Швейцария - Россия во Фрибуре начнется в 21:15 мск.