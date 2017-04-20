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Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею

Спорт
20 апреля, 23:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Сборная США сыграет с командой Швеции, а россияне встретятся с финнами
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная США по хоккею (игроки не старше 18 лет) со счетом 4:2 одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.

Американцы стали заключительными участниками полуфиналов. В 1/2 финала они встретятся с командой Швеции, оказавшейся сильнее сборной Канады (7:3).

Сборная России, которая со счетом 3:2 в овертайме переиграла хозяев турнира словаков, в полуфинале сыграет с финнами.

Полуфинальные матчи запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля.

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