Определились все полуфиналисты юношеского чемпионата мира по хоккею

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Юношеская сборная США по хоккею (игроки не старше 18 лет) со счетом 4:2 одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Американцы стали заключительными участниками полуфиналов. В 1/2 финала они встретятся с командой Швеции, оказавшейся сильнее сборной Канады (7:3).
Сборная России, которая со счетом 3:2 в овертайме переиграла хозяев турнира словаков, в полуфинале сыграет с финнами.
Полуфинальные матчи запланированы на 22 апреля, матч за третье место и финал - 23 апреля.