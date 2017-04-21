Третьяк: ФХР хочет провести российский этап Евротура в регионах

МОСКВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Федерация хоккея России (ФХР) будет стараться провести российский этап Евротура следующего сезона в регионах. Об этом журналистам сказал глава ФХР Владислав Третьяк.

В середине апреля олимпийская сборная России провела в Челябинске два матча Еврочелленджа с командой Франции.

"В Челябинске очень хорошо было, спасибо организаторам. Мы хотим это делать (проводить матчи Евротура в регионах - прим. ТАСС), но тут все упирается в перелеты. Французы не очень хотели лететь туда, но потом остались очень довольны, как их здорово принимали", - сказал Третьяк.

Традиционно российский этап Евротура проходит в Москве.