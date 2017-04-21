Посол и генконсул РФ, скорее всего, посетят хоккейный матч во Фрибуре Швейцария - Россия

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ФРИБУР /Швейцария/, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Посол и генеральный консул РФ в Швейцарии ожидаются на хоккейном матче Евровызова между сборными России и Швейцарии. Об этом ТАСС сообщил двукратный олимпийский чемпион, бывший тренер сборной России, а ныне консультант клуба "Фрибур-Готтерон" Вячеслав Быков.
Игра между олимпийской сборной России и швейцарцами пройдет в пятницу во Фрибуре, начало в 21:15 мск.
"Перед игрой у нас будет вечер, который организует мой фонд. На сам матч ожидаются посол, генконсул нашей страны, Рене Фазель (президент Международной федерации хоккея. - Прим. ТАСС)", - сказал Быков.