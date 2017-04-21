Российский дзюдоист Муса Могушков завоевал серебро чемпионата Европы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Россиянин Муса Могушков выиграл серебряную медаль в весовой категории до 73 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене "Торвар".

В финальном поединке российский спортсмен уступил Хидаяту Гейдарову из Азербайджана.

Эта награда стала четвертой для российских дзюдоистов на нынешнем турнире. Теперь в активе российской команды одно золото, два серебра и одна бронза.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.