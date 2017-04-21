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Левон Аронян досрочно победил на шахматном супертурнире в Германии

Спорт
21 апреля, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Армянский гроссмейстер победил китаянку Хоу Ифань в шестом туре соревнований
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Армянский шахматист Левон Аронян победил китаянку Хоу Ифань в шестом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.

Остальные встречи турнира завершились вничью.

Аронян обеспечил себе досрочную победу на турнире, в его активе 5 очков. Далее идут действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана (по 3,5 очка), француз Максим Вашье-Лаграв, Аркадий Найдич из Азербайджана и Хоу Ифань (по 3), немцы Георг Майер и Маттиас Блюбаум (по 1,5).

Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах - в Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 22 апреля.

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