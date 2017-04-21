Левон Аронян досрочно победил на шахматном супертурнире в Германии

СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собораОбщество 21 апреля, 22:22
Дзюдоист Хубецов надеется, что золото ЧЕ поможет пробиться в сборную на чемпионат мираСпорт 21 апреля, 22:19
Ирина Аллегрова попала в черный список украинского сайта "Миротворец"Культура 21 апреля, 21:48
Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полетеАрмия и ОПК 21 апреля, 21:41
"Красная Армия" разгромила "Реактор" в третьем матче финала МХЛСпорт 21 апреля, 21:29
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмыМеждународная панорама 21 апреля, 21:05
Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию и двусторонние отношения РФ и СШАПолитика 21 апреля, 21:01
Алексей Береглазов подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс"Спорт 21 апреля, 20:57
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о геттоОбщество 21 апреля, 20:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Армянский шахматист Левон Аронян победил китаянку Хоу Ифань в шестом туре шахматного супертурнира Grenke Chess Classic, который проходит в Германии.
Остальные встречи турнира завершились вничью.
Аронян обеспечил себе досрочную победу на турнире, в его активе 5 очков. Далее идут действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Фабиано Каруана (по 3,5 очка), француз Максим Вашье-Лаграв, Аркадий Найдич из Азербайджана и Хоу Ифань (по 3), немцы Георг Майер и Маттиас Блюбаум (по 1,5).
Шахматный турнир проходит сразу в двух немецких городах - в Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 22 апреля.