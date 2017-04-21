Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дзюдоист Хубецов надеется, что золото ЧЕ поможет пробиться в сборную на чемпионат мира

Спорт
21 апреля, 22:19 UTC+3 ВАРШАВА корр. ТАСС, Вероника Советова
Спортсмен рассказал, что в его весовой категории в национальной команде высокая конкуренция
Поделиться
Материал из 1 страницы
Алан Хубецов (в синей форме)

Алан Хубецов (в синей форме)

© EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

ВАРШАВА, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победитель чемпионата Европы по дзюдо россиянин Алан Хубецов надеется, что это достижение поможет ему пробиться в сборную России на августовский чемпионат мира в Будапеште. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финала в весовой категории до 81 кг, в котором он одержал верх над немцем Домиником Ресселом.

"На данный момент основная задача решена, в моем активе наконец появилось золото чемпионата Европы, - рассказал Хубецов. - Но впереди чемпионат мира в Будапеште, и туда будет непросто отобраться. В моей весовой категории в сборной высокая конкуренция, но выступить на чемпионате мира - моя мечта. Я надеюсь, что европейское золото позволит ее реализовать".

С самого начала финального поединка на турнире в Варшаве Хубецов взял инициативу в свои руки - провел заднюю подножку на "ваза-ари", а затем закрепил результат броском через спину на "иппон". "Получился достойный реванш за проигрыш немцу в финале молодежного первенстве в 2010 году, - отметил Хубецов. - Но останавливаться на достигнутом нельзя".

Хубецов уже становился призером европейского чемпионата - он был бронзовым медалистом командного турнира Европейских игр в Баку. "У меня была бронза Европейских игр, но сравнивать эти два турнира трудно - тогда я еще совсем "зеленым" был. С тех пор было немало соревнований, где-то везло, где-то нет, и сейчас понимаю - я сам себе конкурент, и надеюсь выиграть в этой схватке, поскольку рассчитываю оставаться в команде не один олимпийский цикл. "Ты - мужчина, ты - самый сильный" - эти слова говорит нам перед схватками наш генеральный менеджер Эцио Гамба, и меня это вдохновляет".

После двух дней чемпионата Европы на счету сборной России два золота, три серебра и одна бронза. Соревнования завершатся 23 апреля командным турниром.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Квинси Промес (справа) против Луиш Нету
17
"Спартак" обыграл "Зенит" в матче чемпионата России
Игроки СКА после победы в четвертом матче финальной серии плей-офф Кубка Гагарина КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и "Металлург" (Магнитогорск)
18
Один шаг до титула: СКА победил "Металлург" в четвертом матче финала КХЛ
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ВВО объяснили "стягивание" войск РФ к границам КНДР плановой проверкой
2
СМИ: суд в США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам тюрьмы
3
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
4
Радиотехнический комплекс летающего радара А-100 впервые испытали в полете
5
Солиста "Воплей Видоплясова" потребовали привлечь к ответственности за идею о гетто
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама