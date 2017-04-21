Дзюдоист Хубецов надеется, что золото ЧЕ поможет пробиться в сборную на чемпионат мира

ВАРШАВА, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Победитель чемпионата Европы по дзюдо россиянин Алан Хубецов надеется, что это достижение поможет ему пробиться в сборную России на августовский чемпионат мира в Будапеште. Об этом спортсмен рассказал журналистам после финала в весовой категории до 81 кг, в котором он одержал верх над немцем Домиником Ресселом.

"На данный момент основная задача решена, в моем активе наконец появилось золото чемпионата Европы, - рассказал Хубецов. - Но впереди чемпионат мира в Будапеште, и туда будет непросто отобраться. В моей весовой категории в сборной высокая конкуренция, но выступить на чемпионате мира - моя мечта. Я надеюсь, что европейское золото позволит ее реализовать".

С самого начала финального поединка на турнире в Варшаве Хубецов взял инициативу в свои руки - провел заднюю подножку на "ваза-ари", а затем закрепил результат броском через спину на "иппон". "Получился достойный реванш за проигрыш немцу в финале молодежного первенстве в 2010 году, - отметил Хубецов. - Но останавливаться на достигнутом нельзя".

Хубецов уже становился призером европейского чемпионата - он был бронзовым медалистом командного турнира Европейских игр в Баку. "У меня была бронза Европейских игр, но сравнивать эти два турнира трудно - тогда я еще совсем "зеленым" был. С тех пор было немало соревнований, где-то везло, где-то нет, и сейчас понимаю - я сам себе конкурент, и надеюсь выиграть в этой схватке, поскольку рассчитываю оставаться в команде не один олимпийский цикл. "Ты - мужчина, ты - самый сильный" - эти слова говорит нам перед схватками наш генеральный менеджер Эцио Гамба, и меня это вдохновляет".

После двух дней чемпионата Европы на счету сборной России два золота, три серебра и одна бронза. Соревнования завершатся 23 апреля командным турниром.