Бронза чемпионата Европы прибавила спортивной злости дзюдоисту Лаппинагову

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ВАРШАВА, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронза чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве придала россиянину Аслану Лаппинагову спортивной злости. Об этом он рассказал ТАСС после досрочной победы в схватке за бронзу над голландцем Франком де Витом в весовой категории до 81 кг.
В третьей схватке россиянин уступил грузинскому борцу Зебеде Регвиашвили, что помешало ему пробиться в финал турнира. Победителем в этом весе стал российский спортсмен Алан Хубецов.
"Мы все ехали сюда за золотом, но я ошибся в финале, эту ошибку уже никак не исправить, - рассказал Лаппинагов. - Думаю, это сделает меня по-хорошему злее. И все равно я доволен, для меня это только начало, да и боролся я с травмой. Сегодня бронза - завтра золото".
После двух дней чемпионата Европы в активе российской сборной две золотые награды, три серебра и одна бронза.