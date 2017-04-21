Бронза чемпионата Европы прибавила спортивной злости дзюдоисту Лаппинагову

ВАРШАВА, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Бронза чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве придала россиянину Аслану Лаппинагову спортивной злости. Об этом он рассказал ТАСС после досрочной победы в схватке за бронзу над голландцем Франком де Витом в весовой категории до 81 кг.

В третьей схватке россиянин уступил грузинскому борцу Зебеде Регвиашвили, что помешало ему пробиться в финал турнира. Победителем в этом весе стал российский спортсмен Алан Хубецов.

"Мы все ехали сюда за золотом, но я ошибся в финале, эту ошибку уже никак не исправить, - рассказал Лаппинагов. - Думаю, это сделает меня по-хорошему злее. И все равно я доволен, для меня это только начало, да и боролся я с травмой. Сегодня бронза - завтра золото".

После двух дней чемпионата Европы в активе российской сборной две золотые награды, три серебра и одна бронза.