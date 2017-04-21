Российский дзюдоист Могушков не задумывается об участии в Олимпиаде-2020

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ВАРШАВА, 21 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо в Варшаве россиянин Муса Могушков не ставит перед собой задачи во что бы то ни стало выступить на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
"Я прошел со сборной уже два олимпийских цикла, где и оставил свой юношеский максимализм. Теперь уже отношу себя к старшему поколению команды и смотрю на перспективы зрело, есть задачи на "здесь и сейчас", а об участии в Играх я не загадываю, все будет от здоровья зависеть. Не хотелось бы уходить из спорта выжатым как лимон, рассчитываю по окончании спортивной карьеры еще принести пользу своей стране, своему региону, хочется занять в этой жизни достойное место", - рассказал Могушков.
В финале весовой категории до 73 кг россиянин уступил в дополнительное время по замечаниям Хидаяту Гейдарову из Азербайджана, завоевав первую в карьере медаль чемпионата Европы.
"Двойственные чувства, ведь с одной стороны награда достойная, первая в карьере, а с другой все-таки проиграл, - отметил Могушков. - Сбило с толку ощущение близости победы, да еще и судороги начались. Сопернику надо отдать должное, а меня не хватило".
29-летний Могушков выступает за сборную России с 2009 году, является участником Олимпийских игр в Лондоне, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира 2011 и 2014 годов.