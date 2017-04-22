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Футболист Сердар Таски заявил, что ему комфортно играть за "Спартак" и жить в России

Спорт
22 апреля, 9:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров
Немецкий защитник отметил, что сейчас он сконцентрирован на решении первостепенной задачи - победе в чемпионате России
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Сердар Таски (слева)

Сердар Таски (слева)

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий защитник футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски комфортно чувствует себя в России и получает удовольствие, играя за красно-белых. Об этом он рассказал ТАСС.

Действующий контракт Таски со "Спартаком" рассчитан до 30 июня. Во время зимнего трансферного окна немец был близок к переходу в турецкий "Трабзонспор", но в последний момент сделка сорвалась.

"Я себя прекрасно чувствую в Москве и в "Спартаке". Сейчас я концентрируюсь на решении первостепенной задачи, нам нужно обеспечить себе первое место по итогам чемпионата и после того как завершится сезон, мы увидим, как будет развиваться ситуация. Повторюсь, в "Спартаке" мне очень комфортно", - сказал Таски, отвечая на вопрос, будет ли зависеть продление его контракта со "Спартаком" от того, выиграет ли команда чемпионат России в нынешнем сезоне.

Такси, весной 2016 года на правах аренды выступавший за немецкую "Баварию", считает изумительной атмосферу не только на домашних, но и на выездных матчах "Спартака".

"Конечно, у "Баварии" более вместительный домашний стадион, но болельщики в Москве компенсируют это эйфорией и страстью, которыми они окружают футбольное поле. "Бавария" регулярно выигрывает чемпионат Германии, а фанаты "Спартака" уже заждались большой победы. В раздевалке также отличная атмосфера, чувствуется, что все хотят стать чемпионами, ребята очень честолюбивы и не хотят упускать такой шанс, который нам сейчас представился", - отметил 29-летний защитник.

"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на семь очков (24 игры), а "Зенит" - на 11.

В 24-м туре красно-белые на выезде сыграют с "Ростовом", встреча состоится в субботу.

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