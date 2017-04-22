Футболист Сердар Таски заявил, что ему комфортно играть за "Спартак" и жить в России

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МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Немецкий защитник футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски комфортно чувствует себя в России и получает удовольствие, играя за красно-белых. Об этом он рассказал ТАСС.
Действующий контракт Таски со "Спартаком" рассчитан до 30 июня. Во время зимнего трансферного окна немец был близок к переходу в турецкий "Трабзонспор", но в последний момент сделка сорвалась.
"Я себя прекрасно чувствую в Москве и в "Спартаке". Сейчас я концентрируюсь на решении первостепенной задачи, нам нужно обеспечить себе первое место по итогам чемпионата и после того как завершится сезон, мы увидим, как будет развиваться ситуация. Повторюсь, в "Спартаке" мне очень комфортно", - сказал Таски, отвечая на вопрос, будет ли зависеть продление его контракта со "Спартаком" от того, выиграет ли команда чемпионат России в нынешнем сезоне.
Такси, весной 2016 года на правах аренды выступавший за немецкую "Баварию", считает изумительной атмосферу не только на домашних, но и на выездных матчах "Спартака".
"Конечно, у "Баварии" более вместительный домашний стадион, но болельщики в Москве компенсируют это эйфорией и страстью, которыми они окружают футбольное поле. "Бавария" регулярно выигрывает чемпионат Германии, а фанаты "Спартака" уже заждались большой победы. В раздевалке также отличная атмосфера, чувствуется, что все хотят стать чемпионами, ребята очень честолюбивы и не хотят упускать такой шанс, который нам сейчас представился", - отметил 29-летний защитник.
"Спартак" после 23 туров набрал 54 очка и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым ЦСКА на семь очков (24 игры), а "Зенит" - на 11.
В 24-м туре красно-белые на выезде сыграют с "Ростовом", встреча состоится в субботу.