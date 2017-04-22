Фигуристы Тарасова/Морозов стали вторыми в произвольной программе в парах на командном ЧМ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла второе место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии. Россияне набрали 142,38 балла.

В короткой программе Тарасова и Морозов стали четвертыми.

Первое место по итогам произвольной программы заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре (146,87). Тройку замкнули китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян (133,13).

Командный чемпионат мира по фигурному катанию проходит в Токио и завершится 23 апреля.