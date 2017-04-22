Президент "Урала": в России не будет футбола с таким судейством, как в игре с "Зенитом"

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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Президент "Урала" Григорий Иванов заявил, что судейство в матче чемпионата России против "Зенита" в Санкт-Петербурге было неквалифицированным и с такой работой арбитров в стране не будет футбола. Об этом Иванов заявил ТАСС.
Встреча 24-го тура чемпионата России "Зенит" - "Урал" стала первым официальным матчем на стадионе "Санкт- Петербург" и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Во время встречи с поля были удалены три игрока команды из Екатеринбурга.
На 60-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник гостей Эрик Бикфалви, на 61-й минуте прямую красную карточку получил форвард Роман Павлюченко. На 86-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник Роман Емельянов.
"Вы что, издеваетесь? - отреагировал Иванов на просьбу оценить матч. - Что вы мне задаете вопросы? Задавайте вопросы судье. У нас так никогда футбола не будет".
"Зенит" с 46 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Урал" прервал серию из четырех побед подряд и с 29 очками располагается на 10-й строчке.
В следующем туре "Зенит" 26 апреля на выезде сыграет с "Оренбургом", "Урал" днем ранее в гостях встретится с московским "Спартаком".