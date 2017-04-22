Футболист "Локомотива" Чорлука сообщил, что порвал ахиллово сухожилие в матче с "Амкаром"

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Ведран Чорлука порвал ахиллово сухожилие в матче чемпионата России против пермского "Амкара". Об этом он после игры сообщил журналистам.

В субботу "Локомотив" сыграл вничью с "Амкаром" на своем поле со счетом 3:3. Чорлука был заменен на 79-й минуте встречи.

"Порвал ахилл", - сказал Чорлука.

Как сообщила пресс-служба клуба, Чорлука выбыл до конца сезона.