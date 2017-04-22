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Холодный душ: лидер чемпионата России "Спартак" разгромно проиграл "Ростову"

Спорт
22 апреля, 21:05 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера взял всю ответственность за поражение на себя
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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 22 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Лидер чемпионата России по футболу московский "Спартак", в 23-м туре переигравший принципиального соперника "Зенит", в 24-м крупно проиграл на выезде "Ростову". С учетом того, что сине-бело-голубые и действующие чемпионы страны ЦСКА свои встречи тура выиграли, интрига в чемпионате вновь оживает.

Матч, прошедший в Ростове-на-Дону, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Три мяча были забиты уже к 50-й минуте - голами отметились Александр Бухаров (23-я минута и 50-я минуты) и Александр Гацкан (45) - так что главный тренер красно-белых Массимо Каррера на 57-й минуте заменил одного из трех центральных защитников Илью Кутепова на атакующего полузащитника Лоренсо Мельгарехо. А на 68-й минуте "Спартак" потерял одного из ключевых игроков - центрального полузащитника бразильца Фернандо. "У Фернандо свело ногу, завтра узнаем, что с ним", - обнадежил после встречи Каррера.

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В заключение всех бед на 75-й минуте судья Михаил Вилков удалил капитана красно-белых Дениса Глушакова. Бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд, комментируя ТАСС эпизод, заявил, что за такое нарушение не нужно было предъявлять даже желтой карточки, однако "Спартаку" от этого не легче - полузащитник из-за дисквалификации будет вынужден пропустить матч с "Уралом" в следующем туре.

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера уже традиционно не стал искать причин неудачи на стороне и взял всю ответственность на себя. "Беру на себя ответственность за поражение, я не смог передать мотивацию игрокам. Я знал, что будет очень трудно, сегодня у "Ростова" было что-то большее внутри. Сегодня ничего не получилось из того, что мы пробовали на тренировках, думаю, был неправильный подход к этому матчу", - сказал итальянский специалист после первого поражения в последних восьми встречах.

Вновь "мужики"

Ростовчане в прошлом туре установили своеобразный рекорд чемпионатов России - команда пятый тур подряд сыграла вничью со счетом 0:0. Команда, перед которой поставлена цель пробиться в еврокубки, само собой, была этим недовольна и даже прекратила общение со СМИ. После матча в субботу главный тренер ростовчан Иван Данильянц вновь употребил по отношению к игрокам определение "мужики" - слово, которым болельщики команды в текущем сезоне уже традиционно приветствует успехи своих любимцев.

"Поздравляю команду с победой, они мужики. В первой половине матча мы присматривались, а потом взялись за дело", - сказал он.

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Невозможно не отметить и Никиту Медведева - 22-летний голкипер ростовчан, получивший место в основном составе после травмы Сослана Джанаева, оставил в неприкосновенности свои ворота уже в восьмой игре чемпионата подряд.

Правда, и у ростовчан не обошлось без ложки дегтя - на 29-й минуте из-за травмы был заменен один из лидеров команды полузащитник Тимофей Калачев. "На первый взгляд, у него серьезное повреждение", - не смог утешить болельщиков команды на послематчевой пресс-конференции Данильянц.

В предвкушении дерби

"Ничего страшного для "Спартака" не случилось, дальше будет только интереснее", - заявил после встречи ТАСС бывший полузащитник красно-белых и сборной страны Александр Мостовой, и с ним сложно не согласиться. Уже в следующем туре команде Карреры предстоит принять на своем поле екатеринбургский "Урал", который в семи играх после возобновления чемпионата добился пяти побед. А в 26-м туре красно-белые встретятся с принципиальным соперником ЦСКА, который после победы над "Уфой" (2:0) сократил отставание от лидера на 7 очков.

Не стоит сбрасывать со счетом и "Зенит", который в субботу добился тяжелой победы над "Уралом" (2:0) и сократил отставание от красно-белых до 8 очков. У сине-бело- голубых не самые именитые соперники в ближайших четырех турах - "Оренбург", "Томь", "Терек" и "Крылья Советов". Правда, завершит чемпионат команда Мирча Луческу играми с "Краснодаром" и "Локомотивом".

Матчи 25-го тура пройдут в середине недели - 25-27 апреля.

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