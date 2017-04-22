Дзюдоист Занкишиев не ожидал от себя досрочной победы во встрече за бронзу ЧЕ

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ВАРШАВА, 22 апреля. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский дзюдоисты Казбек Занкишиев не ожидал от себя, что сможет добиться досрочной победы во встрече за бронзовую медаль чемпионата Европы в Варшаве. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.
Зашкишиев в схватке за бронзу в весовой категории до 100 кг выиграл у азербайджанца Эльмара Гашимова.
"По ходу соревнования мне чуть-чуть не повезло в третьей схватке с голландцем Михаэлом Коррелом, сегодня был его день, - рассказал Занкишиев. - А в схватке за бронзу мне достался очень серьезный соперник, я даже не ожидал, что смогу у него выиграть досрочно, готовился биться до конца, но поймал его на заднюю подножку. Вывод после этого чемпионата только один - надо еще больше пахать, чтобы добиваться медалей высшей пробы".
Сборная России стала победителем общекомандного зачете по завершении личных соревнований на чемпионате Европы, завоевав два золота, три серебра и четыре бронзы. Соревнования завершатся в воскресенье командным турниром.