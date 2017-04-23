Албин: газон стадиона "Санкт-Петербург" будет лучшим в России к Кубку конфедераций

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что газона стадиона на Крестовском острове будет лучшим в стране к старту Кубка конфедераций по футболу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
В субботу на стадионе "Санкт-Петербург" состоялась первая официальная игра. В рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Урал" со счетом 2:0. После игры футболисты и болельщики подвергли критике состояние поля.
"С газоном проблем нет, нам не удалось его "пробудить", мы северная страна. Газон банально спит, зима. Но мы его пробудим, это будет лучшее поле в России. Впереди санация и лучший газон в стране к Кубку конфедераций", - написал Албин.
"Санкт-Петербург" примет матч открытия Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года.