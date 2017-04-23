Копьеметательница Ребрик вновь не смогла выполнить норматив для участия в ЧМ-2017

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Воспитанница крымской школы легкой атлетики Вера Ребрик, которая является лидером женской сборной России по метанию копья в очередной раз не сумела выполнить квалификационный норматив для участия в чемпионате мира в Лондоне. Как сообщил ТАСС личный тренер спортсменки Ярослав Литвинов, в воскресенье на Всероссийских соревнованиях на призы Низамутдинова, которые проходят в Адлере, спортсменка метнула копье на 59 метров 6 сантиметров.

Квалификационный норматив для участия в ЧМ-2017 у женщин - метательниц копья составляет 61 м 40 см. Российские спортсмены, желающие принять участие в ЧМ, должны не только выполнить норматив в определенный срок (с 1 октября 2016 года по 23 июля 2017 года), но и соответствовать критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики выдает индивидуальные разрешения на участие в международных стартах в статусе нейтральных спортсменов.

"Сегодня был такой ветер, что невозможно было показать высокий результат, - заметил Литвинов. - Конечно, она победила на этом турнире, но это абсолютно не ее результат. Но мы не переживаем из-за того, что она пока не выполнила норматив на ЧМ, Вера спокойно решит эту задачу и метнет копье за 65 метров если погода будет нормальная. Главное, получить индивидуальный допуск от IAAF, которого очень ждем".

В феврале Ребрик участвовала в двух стартах (зимнем чемпионате России и турнире в Адлере), и на обоих выполнить квалификационный нрматив не смогла. Тренер сообщил, что следующим стартом для копьеметательницы станет, скорее всего, командный чемпионат России, который пройдет в конце мая в Сочи.

Вопрос о переходе чемпионки Европы 2012 года в метании копья Ребрик из сборной Украины в команду России был решен в начале августа 2015 года после почти полуторагодичных переговоров между национальными федерациями легкой атлетики в соответствии с правилами IAAF. Спортсменка, выступающая сейчас за Чувашию и Москву, получила право выступить за сборную России на чемпионате мира-2015 в Пекине, где не сумела показать высокий результат, получив травму колена во время тренировочной попытки.