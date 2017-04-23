Российский гимнаст Далалоян победил в опорном прыжке на чемпионате Европы

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Артур Далалоян занял первое место в опорном прыжке на проходящем в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили выступление россиянина в 14,933 балла.

Вторым стал румын Мариан Драгулеску (14,733), третье место занял украинец Олег Верняев (14,649).

Чемпионат в Румынии стал для Далалояна первым соревнованием на столь высоком уровне. Ранее он выиграл на турнире серебро в личном многоборье.

На чемпионате России - 2017 этот спортсмен занял первое место в личном многоборье и второе - в опорном прыжке.