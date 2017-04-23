Россиянка Каплина установила мировой рекорд на этапе КМ по спортивному скалолазанию

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Каплина установила мировой рекорд и завоевала золотую медаль на втором этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию, проходящем в китайском Чунцине, в соревновании на скорость.
Россиянка показала рекордный результат в полуфинале, преодолев трассу за 7,46 секунды. В финале Каплина с результатом 7,54 секунды победила соотечественницу Марию Красавину (7,87). Тройку лидеров замкнула украинка Алла Маренич, которая в борьбе за бронзу превзошла россиянку Анну Цыганову.
У мужчин в соревновании на скорость победу праздновал россиянин Владислав Деулин (5,91), второе место занял Станислав Кокорин (5,96), третье - украинец Даниил Болдырев.
Россиянин Алексей Рубцов завоевал серебро в боулдеринге (соревновании на серии коротких сложных трасс).
Спортивное скалолазание входит в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В рамках Игр пройдут соревнования в соревновании на скорость у мужчин и женщин.