Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россиянка Каплина установила мировой рекорд на этапе КМ по спортивному скалолазанию

Спорт
23 апреля, 15:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Россиянка показала рекордный результат в полуфинале, преодолев трассу за 7,46 секунды
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Россиянка Юлия Каплина установила мировой рекорд и завоевала золотую медаль на втором этапе Кубка мира по спортивному скалолазанию, проходящем в китайском Чунцине, в соревновании на скорость.

Россиянка показала рекордный результат в полуфинале, преодолев трассу за 7,46 секунды. В финале Каплина с результатом 7,54 секунды победила соотечественницу Марию Красавину (7,87). Тройку лидеров замкнула украинка Алла Маренич, которая в борьбе за бронзу превзошла россиянку Анну Цыганову.

У мужчин в соревновании на скорость победу праздновал россиянин Владислав Деулин (5,91), второе место занял Станислав Кокорин (5,96), третье - украинец Даниил Болдырев.

Россиянин Алексей Рубцов завоевал серебро в боулдеринге (соревновании на серии коротких сложных трасс).

Спортивное скалолазание входит в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В рамках Игр пройдут соревнования в соревновании на скорость у мужчин и женщин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Под диктовку Боярского: как открывался стадион в Санкт-Петербурге
12
"Зенит" обыграл "Урал" в первом официальном матче на стадионе "Санкт-Петербург"
Хоккеисты СКА
21
Питерский дубль: сезон КХЛ завершился победой СКА
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинские пограничники не пустили в страну Лолиту Милявскую
2
СК возбудил дело после инцидента с детской скорой помощью в Москве
3
Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Донбассе
4
Во Французской Полинезии погибли двое российских аквалангистов
5
Первый тур президентских выборов во Франции. Онлайн
6
SANA: сирийские войска освободили от террористов город Хальфая в провинции Хама
7
В Пермском крае водолазы обнаружили тело трехлетней девочки
Темы дня
Загрузка...
Реклама