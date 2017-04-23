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Футболист "Локомотива" Чорлука пропустит полгода из-за разрыва ахиллова сухожилия

Спорт
23 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
31-летний игрок получил повреждение в матче чемпионата России "Локомотив" - "Амкар" (3:3), который прошел в субботу в Москве
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Ведран Чорлука (слева)

Ведран Чорлука (слева)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Локомотив" Ведран Чорлука пропустит около шести месяцев из- за разрыва ахиллова сухожилия. Об этом сообщает пресс- служба Хорватской федерации футбола.

31-летний игрок получил повреждение в матче чемпионата России "Локомотив" - "Амкар" (3:3), который прошел в субботу в Москве. Чорлука был заменен на 79-й минуте встречи.

"Ведран пропустит около шести месяцев из-за травмы ахиллова сухожилия. Желаем ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

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