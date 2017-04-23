Российский гимнаст Нагорный выиграл бронзу ЧЕ в упражнениях на брусьях

КЛУЖ-НАПОКА /Румыния/, 23 апреля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российский гимнаст Никита Нагорный занял третье место в упражнениях на брусьях на проходящем в Румынии чемпионате Европы. Судьи оценили выступление россиянина в 15,266 балла.

Чемпионом Европы стал украинец Олег Верняев (15,466), второе место занял немец Лукаш Даузер (15,366). Другой россиянин, Давид Белявский, финишировал четвертым (15,233).

Давид Белявский - чемпион Европы 2017 года в упражнении на коне. Гимнаст является пятикратным чемпионом Европы, в его активе есть также серебро и бронза Олимпиады-2016.

Серебряный призер ОИ-2016 в командном турнире Никита Нагорный является обладателем трех золотых наград чемпионатов Европы.