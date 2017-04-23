Российские дзюдоисты завоевали серебро в командном турнире на ЧЕ

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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо завоевала серебро командного турнира на чемпионате Европы, который завершился в Варшаве.
В финале россияне уступили команде Грузии со счетом 2-3. Третье место заняли команды Венгрии и Украины.
Женская сборная России уступила команде Хорватии (1-4) в поединке за третье место. Победили француженки, вторыми стали представительницы Польши.
Ранее на соревнованиях в Варшаве сборная России завоевала две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях.
Следующий чемпионат Европы в 2018 году пройдет в Израиле.