Российские дзюдоисты завоевали серебро в командном турнире на ЧЕ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Мужская сборная России по дзюдо завоевала серебро командного турнира на чемпионате Европы, который завершился в Варшаве.

В финале россияне уступили команде Грузии со счетом 2-3. Третье место заняли команды Венгрии и Украины.

Женская сборная России уступила команде Хорватии (1-4) в поединке за третье место. Победили француженки, вторыми стали представительницы Польши.

Ранее на соревнованиях в Варшаве сборная России завоевала две золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали в индивидуальных соревнованиях.

Следующий чемпионат Европы в 2018 году пройдет в Израиле.