Мыскина: разговоров о возвращении Шараповой в сборную России по теннису пока не велось

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МОСКВА, 23 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина пока не вела переговоров с Марией Шараповой о ее возвращении в команду. Об этом Мыскина заявила журналистам.
В матче плей-офф Мировой группы Кубка Федерации сборная России уступила команде Бельгии и лишилась шанса сыграть в восьмерке сильнейших турнира в следующем году.
"Мы посмотрим, гадать не стоит. Отсутствие игровой практики - это сложно, сложнее даже, чем после травмы. Это давление со стороны зрителей, специалистов, коллег. Разговоров пока не велось, ведь матчей сборной в этом году не будет. Нужно понять, что будет с правилами ITF (Международной федерации тенниса)", - заявила Мыскина.
В начале марта 2016 года Шарапова призналась в употреблении запрещенного вещества мельдония. ITF дисквалифицировала россиянку на два года, но Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок ее отстранения до 15 месяцев. Дисквалификация спортсменки завершается 26 апреля 2017 года, она вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, организаторы которого предоставили Шараповой "уайлд-кард". Также специальное приглашение россиянке предоставили на турнирах в Мадриде и Риме.