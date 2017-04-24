Бывший футболист сборной Чехии Райторал найден мертвым в своей квартире

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Бывший защитник сборной Чехии по футболу Франтишек Райторал найден мертвым в своей квартире в Турции, наиболее вероятной причиной смерти называется самоубийство. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным телеканала, 31-летний спортсмен повесился. Это подтвердил президент турецкого "Газиантеспора", за который выступал футболист, Ибрагим Кызыл.

"К сожалению, я могу подтвердить, что информация о самоубийстве верна", - сказал он.

"Я не понимаю причины его поступка, он был в хорошем настроении, я не замечал у него каких-то проблем", - добавил глава клуба.

Райторал провел 14 встреч за сборную Чехии, участвовал в чемпионате Европы 2012 года. Дважды становился чемпионом Чехии в составе клуба "Виктория", в 2016 году перешел в "Газиантеспор".