Футболист МЮ Ибрагимович не собирается завершать карьеру из-за травмы

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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не собирается завершать карьеру игрока из-за травмы колена. Об этом футболист написал в своем Instagram.
Ибрагимович получил травму 20 апреля в ответном матче Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом". Шведский футболист после борьбы за верховой мяч неудачно приземлился на правую ногу. Восстановление 35-летнего нападающего составит около 9 месяцев; СМИ сообщали, что из-за этого он может завершить карьеру. Контракт Ибрагимовича с МЮ завершится по окончании сезона-2016/17.
"Прежде всего, спасибо за вашу поддержку и любовь, - написал Ибргаимович. - Не новость, что я получил травму и проведу некоторое время без футбола. Я пройду через это, как и через все остальное, и вернусь еще более сильным. До этого я играл и с одной ногой, так что это не должно быть проблемой".
"Единственное, что я могу сказать точно, я сам решу, когда придет время остановиться и никто другой. Сдаваться - не вариант, увидимся", - добавил шведский футболист.
Ранее британское издание Mirror сообщило, что "Манчестер Юнайтед" не предложит форварду новый контракт в связи с травмой.
Ибрагимович перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2016 года. В нынешнем сезоне он сыграл за команду 46 матчей в различных турнирах, в которых отметился 28 забитыми мячами и 10 результативными передачами. 35-летний швед был номинирован на звание футболиста года в чемпионате Англии.
First of all, thank you for all the support and love. Its no news I got injured so I will be out of fotball for a while. I will go through this like everythings else and come back even stronger. So far I played with one leg so it shouldn't be any problem. One thing is for sure, I decide when its time to stop and nothing else. Giving up is not an option. See you soon