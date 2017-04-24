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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала" в матче с "Зенитом"

Спорт
24 апреля, 10:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских
Также КДК рассмотрит удаление полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в матче против "Ростова"
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© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 24 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) на заседании рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала", три футболиста которого получили красные карточки в матче с "Зенитом". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Матч 23-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и екатеринбургским "Уралом" (2:0) прошел в субботу. По ходу встречи арбитр Алексей Еськов удалил троих футболистов екатеринбургской команды - Эрика Бикфалви, Романа Павлюченко и Романа Емельянова. После матча президент "Урала" Григорий Иванов рассказал ТАСС, что клуб будет добиваться пожизненного отстранения судьи.

"По матчу "Зенит" - "Урал" рассмотрим использование пиротехники болельщиками "Зенита", а со стороны "Урала" неподобающее поведение - три удаления, в числе которых прямое удаление футболиста Романа Павлюченко. На заседание приглашены он и арбитр Алексей Еськов", - сказал Григорьянц.

"По матчу "Ростов" - "Спартак" рассмотрим удаление футболиста Дениса Глушакова. Он также приглашен на заседание комитета. Матч "Крылья Советов" - "Рубин": болельщики первой команды демонстрировали несогласованный баннер. В игре "Краснодар" - "Арсенал" тульские болельщики использовали ненормативную лексику", - отметил глава комитета.

Заседание КДК РФС состоится во вторник в Доме футбола в Москве.

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